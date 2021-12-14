أصدر برنامج سكني 808 عقود إلكترونية للأراضي السكنية للأسر السعودية المستفيدة من البرنامج خلال شهر نوفمبر الماضي 2021 عبر تطبيقه الإلكتروني، وذلك ضمن خياراته السكنية والتمويلية المتنوعة التي يتيحها لتسهيل التملّك، تماشياً مع مستهدفات برنامج الإسكان – أحد برامج رؤية المملكة 2030 – لرفع نسبة تملك الأسر السعودية إلى 70% بحلول العام 2030.

توزيع منتجات سكني

وأوضح “سكني” في بيان صحافي، أن الأراضي شملت 217 أرضاً في منطقة الرياض، و161 أرضاً في منطقة مكة المكرمة، و62 أرضاً في المدينة المنورة، و79 أرضاً في منطقة القصيم، إضافة إلى 41 أرضاً في المنطقة الشرقية، و18 أرضاً في منطقة عسير، و82 أرضاً ضمن منطقة حائل، و21 أرضاً في منطقة الحدود الشمالية، و40 أراضاً لمستفيدي البرنامج في منطقة جازان، و58 أراضاً في منطقة نجران، و17 أرضاً في منطقة الباحة، و12 أرضاً في منطقة الجوف.

وبين البرنامج أن هذا العدد يأتي امتداداً لما سبق إصداره من عقود إلكترونية للأراضي ضمن المخططات التي يتيحها موقع وتطبيق “سكني” للأسر المستفيدة من الدعم السكني في جميع مدن ومناطق المملكة ضمن إجراءات إلكترونية ميسرة، منوّهاً إلى أن مساحات الأراضي تصل إلى 500 م2 للأرض، ويمكن إتمام إجراءات الحجز ومعاينة مواقع الأراضي والمخططات المناسبة من خلال الموقع الإلكتروني لبرنامج سكني.

خيارات سكنية وحلول تمويلية

ويقدم سكني عدداً من الخيارات السكنية والحلول التمويلية لتلبية رغبات وتطلعات الأسر، وتتضمن الاستفادة من القرض العقاري المدعوم لشراء الوحدات السكنية الجاهزة، وشراء وحدات سكنية تحت الإنشاء ضمن مشاريع البرنامج بالشراكة مع القطاع الخاص، إضافة إلى الاستفادة من القرض العقاري المدعوم للبناء الذاتي لمن يمتلكون أراضٍ سكنية.

يُذكر أن البرنامج سجّل استفادة أكثر من 175 ألف أسرة من بداية العام حتى شهر سبتمبر 2021، وبلغ عدد الأسر التي سكنت منازلها أكثر من 149 ألف أسرة، ويسعى البرنامج لتمكين المزيد من تملك المسكن الأول بتقديم الخيارات والحلول السكنية المتنوعة التي تلبّي تطلّعاتهم وقدراتهم، لتحقيق مستهدفات برنامج الإسكان – أحد برامج رؤية المملكة 2030 – الذي تمكن من تحقيق نسبة تملك وصلت إلى 60% في مرحلته الأولى.