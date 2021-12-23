تحدثت تقارير صحفية الأربعاء، عن تطورات مثيرة في مستقبل اللاعب الإسباني فيران توريس نجم الفريق الكروي الأول بنادي مانشستر سيتي الإنجليزي.

ويلعب توريس صاحب الـ21 سنة مع نادي مانشستر سيتي منذ عام 2020 قادمًا من صفوف فالنسيا الإسباني.

فريق فيران توريس السابق يستفيد من صفقة انتقاله لـ برشلونة:

وكشفت صحيفة Super Deportivo الإسبانية الأربعاء أن فريق فالنسيا سوف يحصل على مبلغ 5 ملايين يورو وذلك في حال انضم توريس لـ صفوف برشلونة الإسباني.

وفي السياق ذاته، قالت صحيفة Sport الإسبانية: إن برشلونة أصبح قريبًا من التعاقد مع توريس مقابل 45 مليون يورو ستُدفع لـ مانشستر سيتي.

ويُعاني برشلونة على المستوى الهجومي، في ظل تراجع أداء الهولندي دي يونج واعتزال الأرجنتيني سيرخيو أجويرو.

فيران توريس شارك مع إسبانيا بـ دوري الأمم الأوروبية:

يذكر أن فيران توريس شارك مع منتخب إسبانيا في بطولة دوري الأمم الأوروبية موسم 2020/ 2021، حيث وصل الفريق للمباراة النهائية أمام المنتخب الفرنسي، ثم خسر اللقب.

في سياق آخر، لم يتمكن الفريق الكروي الأول بنادي برشلونة، من التقدم 3 مراكز في جدول ترتيب الدوري الإسباني، وذلك بعد تعادل مخيب لـ آمال جماهيره أول أمس الثلاثاء ضد نادي إشبيلية في الجولة الرابعة والمؤجلة بين الفريقين في الليجا.

وبدأت المباراة بضغط هجومي من قبل لاعبي فريق إشبيلية، حيث نجحوا في إحراز الهدف الأول عبر اللاعب الأرجنتيني أليخاندرو جوميز في الدقيقة الـ33، ثم تمكن اللاعب الأوروجوياني رونالد أراوخو من إحراز هدف التعادل للبارشا في الدقيقة الـ45 من عمر الشوط الأول.

ويحتل الفريق الكروي الأول بـ برشلونة، المركز السابع في جدول الدوري الإسباني برصيد 28 نقطة.