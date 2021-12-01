انتهت أحداث الشوط الأول من مباراة السعودية والأردن في بطولة كأس العرب بالتعادل السلبي بين المنتخبين.

ولم يُظهر المنتخب السعودي أنيابه الهجومية في المباراة خلال الشوط الأول، مع تسجيل منتخب الأردن لهدف ولكن تم إلغاؤه فيما بعد من قبل حكم المباراة.

تشكيلة الأخضر لـ مباراة السعودية والأردن:

وجاءت تشكيلة الأخضر مكونة من: “محمد الربيعي، متعب الحربي، خليفة الدوسري، وليد الأحمد، مهند الشنقيطي، سعود عبدالحميد، بدر منشي، تركي العمار، علي مجرشي، أيمن يحيى، عبدالله الحمدان”.

أما قائمة الأخضر الاحتياطية فجاءت مكونة من: “زيد البواردي، نواف العقيدي، نواف بوشل، سليمان هزازي، مشعل صبياني، نايف الماس، حامد الغامدي، إبراهيم محنشي، محمد القحطاني، هيثم عسيري، عبدالله رديف”.

ويتولي لورينت بونادي مساعد الفرنسي هيرفي رينارد، مسؤولية إدارة الأخضر خلال منافسات بطولة كأس العرب 2021، وسط طموحات بظهور المنتخب السعودي الأول لكرة القدم بشكل مميز وتحقيق اللقب.

تاريخ مواجهات السعودية والأردن:

ولعبت السعودية ضد الأردن 14 مباراة سواء ودية أو رسمية، وشهدت تفوقًا للأخضر، حيث نجح في تحقيق الفوز 7 مرات، مقابل 5 انتصارات للنشامى، فيما خيم التعادل على نتيجة مواجهتين فقط.

ويعود أكبر فوز في تاريخ مواجهات المنتخبين إلى بطولة كأس العرب عام 1985، حينما فاز المنتخب السعودي الأول لكرة القدم برباعية دون رد، فيما حقق النشامى أكبر فوز في بطولة غرب آسيا 2019، عندما تفوق بثلاثية نظيفة.