أعرب رئيس مجلس العموم البريطاني ليندساي هويل، عن قلقه إزاء التقارير التي تشير إلى تعاطي المخدرات داخل البرلمان.

وقالت وكالة “بي إيه ميديا” البريطانية إنه من المقرر أن يثير السير ليندساي تقارير إساءة استخدام المخدرات داخل البرلمان مع الشرطة “كأولوية”.

العثور على آثار كوكايين

ووصف ليندساي التقارير التي تفيد بأنه تم العثور على آثار للكوكايين في مناطق بقصر وستمنستر التي لا يمكن لأحد الوصول إليها إلا لمن لديهم تصاريح برلمانية، بأنها “مقلقة للغاية”.

وقال في بيان إنه يتوقع أن يشهد “تطبيقاً كاملاً وفعالاً للقانون” على الكيان النيابي.

إحضار كلاب بوليسية

واقترح عضو رفيع المستوى بالبرلمان إحضار كلاب بوليسية للتحقق من المواد المحظورة.

وكان تقرير لصحيفة “صنداي تايمز” قد أشار إلى العثور على آثار للكوكايين في 11 من أصل 12 موقعاً بالبرلمان تم فحصها وسط مزاعم بالاستخدام العرضي لمخدر من الدرجة الأولى من قبل مجموعة من النواب.