نظّم اتحاد إذاعات الدول العربية في الرياض، اليوم، ندوة حول تعامل الإعلام العربي مع الإعلام الرقمي العالمي، وذلك على هامش اجتماعات الدورة الــ41 لأعمال الجمعية العامة لاتحاد إذاعات الدول العربية، بحضور رئيس الاتحاد رئيس هيئة الإذاعة والتلفزيون محمد الحارثي.

محاور الندوة:

وأدار الندوة الخبير الإعلامي الدكتور عبدالله الحمود، حيث تناولت الفعالية محور: مدخل عام للندوة ومبررات اختيار الموضوع- كيف يجب أن تتفاعل عربيًّا مع الهيمنة الرقمية العالمية، ومحور: التعامل الإقليمي مع الإعلام الرقمي العالمي.. “المنطقة الأوروبية” الذي تطرق إلى أفضل الممارسات في التعامل مع الإعلام الرقمي العالمي، ومحور: التجارب الوطنية في المنطقة العربية وأوروبا وآسيا، واستعرض خلال هذا المحور تجارب المملكة والصين وكوريا الجنوبية، وكيف يمكن للدول العربية الاستفادة من التجربة الأوروبية.