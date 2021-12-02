نشرت منصة أبشر تفاصيل وأرقام اللوحة الأعلى مزايدة في ختام اليوم الأول من مزاد اللوحات الإلكتروني عبر منصة أبشر.

يذكر أن الإدارة العامة للمرور دشنت، عبر منصة “أبشر” أمس الأربعاء الموافق 26/ 4/ 1443هـ، خدمة مزاد اللوحات المميزة الإلكتروني؛ تسهيلًا على الأفراد الراغبين في تسجيل لوحات مركباتهم بأرقام وأحرف مميزة، (خصوصي، نقل خاص، دراجة آلية).