تترقب الجماهير انطلاق منافسات سباق فورمولا 1 في السعودية، والذي يشهد مشاركة العديد من السائقين المميزين.

تفاصيل فورمولا 1

ومن المقرر أن تنطلق التجارب الأولى والثانية لسباق فورمولا 1 في السعودية، بعد غد الجمعة، حيث سيقود السائقون في الحلبة للمرة الأولى؛ من أجل إيجاد معايير الضبط المثالية للحصة التأهيلية والسباق.

وسيقام، يوم السبت المقبل، التجارب الثالثة والحصة التأهيلية، واللمسات الأخيرة لتوازن السيارات في التجارب الثالثة، وسيتنافس السائقون لتسجيل أسرع التواقيت في الحصة التأهيلية، وستحدد النتيجة ترتيب انطلاق السائقين في فورمولا 1.

وينطلق سباق جائزة السعودية الكبرى stc للفورمولا، يوم الأحد المقبل، وسيكون هناك 50 لفة في حلبة كورنيش جدة مليئة بالتجاوزات واستراتيجيات تبديل الإطارات.

ويسجل أصحاب المركز الـ10 الأولى النقاط، ويحصل صاحب أسرع لفة على نقطة إضافية، وسيتم تكريم أصحاب المركز الـ3 الأولى على منصة التتويج.

دله البركة تشارك في السباق

وتستعد دله البركة للمشاركة بسيارتها Williams FW07/01 في سباق الفورمولا، وذلك بعد مشاركتها التي لفتت الأنظار في معرض الرياض للسيارات، ويمكن الاطلاع على التفاصيل عبر الرابط التالي (اضغط هنا).