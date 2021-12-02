فككت الفرق الهندسية للقوات المشتركة في الساحل الغربي اليمني، عشرات الألغام الفردية والمضادة للدروع زرعتها ميليشيات إيران الحوثية في مزارع المواطنين بمنطقة الحِلّة في مديرية حيس.



إصابة مدنيين وأطفال:

وقال مصدر هندسي، الأربعاء، إن الفريق الهندسي تمكن من تفكيك عشرات الألغام زرعتها ميليشيات الحوثي في الحقول الزراعية الواقعة أمام القرى السكنية في حيس، بحسب العربية.

يأتي ذلك بعد ساعات من إصابة 7 مدنيين بينهم 4 أطفال وامرأتان من عائلة واحدة، بانفجار لغم أرضي زرعته ميليشيا الحوثية الإرهابية في إحدى الطرقات بمديرية حيس محافظة الحديدة.

وأفادت مصادر محلية، بأن لغمًا أرضيًا من مخلفات الميليشيا الحوثية انفجر بسيارة مدنية، في إحدى الطرقات في منطقة الفواهة، الواقعة شمال شرقي مديرية حيس.

وطبقًا للمصادر فإن الانفجار أسفر عن إصابة 7 أشخاص من أسرة واحدة، كانوا على متن السيارة، بينهم 4 أطفال وامرأتان حيث تم إسعافهم لتلقي العلاج اللازم.



وذكرت أن أسماء الضحايا هم: سلامة عبدالسلام حشاش (50 عاماً)، شيماء علي عبده سعيد حشاش (8 سنوات)، داوود عبده سعيد حشاش (40 عاماً)، الطفل عبده أحمد سعيد حشاش، الطفل القاسم أحمد سعيد حشاش، الطفل سلام أحمد سعيد حشاش، عائشة عبدالله عبده (30 عاماً).