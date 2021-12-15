قدمت وكالة شؤون المعارض والمتاحف، ممثلة بالإدارة العامة للمعارض الرقمية، تجربة استعراض العالم الافتراضي للزوار في معرض عمارة الحرمين الشريفين.

وأوضح وكيل الرئيس العام لشؤون المعارض والمتاحف، المهندس ماهر بن منسي الزهراني، أنه تم خلال استعراض العالم الافتراضي تجربة الحجر الأسود الافتراضي للمعتمرين وزوار المعرض، وذلك باستخدام تقنية vr الواقع الافتراضي وAr الواقع المختلط.

محاكاة زيارة الكعبة المشرفة:

من جانبه أكد الوكيل المساعد لشؤون المعارض والمتاحف، الأستاذ سطام بن منير المطرفي، أن التجربة الافتراضية تمكن مستخدميها من محاكاة زيارة الكعبة المشرفة، وتهدف إلى إثراء تجربة زوار وقاصدي معرض عمارة الحرمين الشريفين من خلال استخدام تطبيقات الواقع الافتراضي.

وأثنى الزوار على هذه التجربة الافتراضية, وتقديمها بصورة فريدة ومعبرة عما وصلت إليه المملكة العربية السعودية من تقدم وازدهار، مشيدين بما وجدوه من اهتمام وعناية القيادة الرشيدة- أيدها الله- بالحرمين الشريفين وقاصديهما.