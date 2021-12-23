أعلنت الكلية التقنية بمحافظة طريف بمنطقة الحدود الشمالية استمرار القبول المباشر للمتقدمين للدبلوم الصباحي للفصل التدريبي الثاني لعام 1443هـ في تخصصات: القوى الكهربائية ، والدعم الفني وميكانيكا السيارات، والإدارة المكتبية.

آلية وطريقة التقديم:

وأوضحت الكلية أن الدبلوم سيشمل خريجي الثانوية العامة والمعاهد الصناعية الثانوية وما يعادلها ، مبينة أن فترة التدريب لنيل شهادة الدبلوم ستمتد إلى عامين ونصف، وسيستمر التسجيل إلى حين اكتمال المقاعد، لافتة الانتباه إلى أن تخصص القوى الكهربائيه هو الأول من نوعه في المنطقة، مشيرة إلى أن التقديم يكون بزيارة مقرّ الكلية ، مع إحضار صورة الشهادة الثانوية وصورة الهوية الوطنية.