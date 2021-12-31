وجهت وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان جميع الأمانات بمختلف مناطق ومحافظات المملكة بتكثيف الزيارات التفتيشية والجولات الرقابية على المطاعم والمقاهي؛ للتأكد من تطبيق الاشتراطات البلدية والبروتوكولات الصحية الصادرة من وقاية، والتي تقضي بمنع تقديم الشيشة في الأماكن المغلقة، مع استمرار السماح بتقديمها في الأماكن المفتوحة.

منع الشيشة وتطبيق الإجراءات الاحترازية:

ويأتي ذلك تطبيقًا للإجراءات الاحترازية التي صدرت حديثًا في المملكة بناء على ما رفعته الجهات الصحية المختصة بشأن الوضع الوبائي، الذي يشهد ارتفاعًا في عدد الإصابات بفيروس كورونا في المملكة خلال الفترة الماضية، والتي تشدد على أهمية الالتزام بارتداء الكمامة وتطبيق التباعد الاجتماعي في الأماكن المفتوحة والمغلقة.

الحد من انتشار كورونا:

وشددت البلدية والإسكان على أهمية الالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية، واتباع البروتوكولات المعلنة من قبل الجهات المختصة من أجل حماية المجتمع والحد من انتشار فيروس كورونا، مؤكدة أنها لن تتوانى عن تطبيق الجزاءات النظامية والغرامات على المخالفين حفاظًا على الصحة العامة، داعية المواطنين والمقيمين إلى تقديم البلاغات في حال ملاحظة أي مخالفات للبروتوكولات الصحية عبر القنوات المخصصة لذلك.