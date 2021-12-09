وجه الأمير تركي بن طلال، أمير منطقة عسير، بتكريم فريق الطب المنزلي التابع للشؤون الصحية بعسير لتعرضهم لحادث مروري خلال أداء مهمتهم العملية في أحد مراكز منطقة عسير.

استقبال الفريق بديوان الإمارة

جاء ذلك خلال استقبال سموه للفريق في مكتبه بديوان الإمارة، حيث كان فريق الطب المنزلي يقوم بمهامه بإعطاء المستفيدين لقاح كورونا في إحدى قرى مركز الفرشة التابع لمحافظة سراة عبيدة، والتي تبعد حوالي 40 كلم عن أقرب طريق مسفلت، ويستغرق الطريق إليها قرابة الساعة والنصف، عبر بعض الأودية صعبة التضاريس.

وكان الفريق عائدًا، حيث وقع الحادث، بعد إكمال مهمته التي جاءت تنفيذًا لتوجيه أمير منطقة عسير بتغطية كافة مراكز ومحافظات المنطقة بلقاح كورونا.

من جهته تابع مدير عام الشؤون الصحية بمنطقة عسير الوضع الصحي للفريق الطبي للاطمئنان عليه.