أعلن النادي الأهلي، اليوم الجمعة، عن إصابة نجمه السوري عمر السومة بتمدد في العضلة الخلفية، وذلك بعد أن خضع لفحوصات طبية مؤخرًا.

السومة يغيب 14 يومًا:

وذكر الأهلي في بيانه أن نجمه السوري سيغيب لمدة 14 يومًا عن مباريات الراقي، حيث سيخضع فيهم للعلاج والتأهيل قبل العودة مجددًا للمشاركة في المباريات.

يذكر أن السومة سوف يغيب عن مباراتي الرائد والشباب أمام الأهلي في الجولتين الـ14 والـ 15 في بطولة دوري المحترفين.

وكان اللاعب السوري ساهم في تأهل الأهلي إلى ربع نهائي كأس الملك، بعدما سجل هدفًا في شباك الفيصلي في مباراة دور ثمن النهائي يوم الثلاثاء الماضي.

الأهلي يواجه الرائد الاثنين:

وسيواجه الأهلي فريق الرائد دوريًّا يوم الاثنين المقبل في الجولة الرابعة عشرة.