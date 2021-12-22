تنطلق اليوم فعاليات التمرين العملي للخطة الوطنية لمواجهة الكوارث البحرية بمياه المملكة «بحث وإنقاذ 43»، في البحر الإقليمي للمملكة في حدود مسؤوليات قطاع حرس الحدود بمحافظة رابغ بمنطقة مكة المكرمة، برعاية مدير عام حرس الحدود المكلف رئيس اللجنة الوطنية الدائمة لمواجهة الكوارث البحرية بمياه المملكة اللواء محمد بن عبدالله الشهري ، وحضور أعضاء الجهات الحكومية وغير الحكومية الـ(31) المشاركين في اللجنة الدائمة للخطة الوطنية لمواجهة الكوارث البحرية بمياه المملكة.

جاهزية الجهات المشاركة:

ويهدف التمرين إلى تأكيد جاهزية الجهات المشاركة في تنفيذ عمليات البحث والإنقاذ والإخلاء وإطفاء الحرائق ومكافحة التلوث البحري، وتقديم العون للمتضررين، والارتقاء بمستوى الأداء المشترك للأجهزة الحكومية وغير الحكومية في مواجهة جميع أنواع الحوادث والكوارث المحتملة، وستتم إدارته وتنسيق مراحله كافة من قبل مركز تنسيق البحث والإنقاذ بجدة (JMRCC) التابع لحرس الحدود؛ لتحقيق الجهات المشاركة فيه الغايات والأهداف المرجوة منه.