أصدر المركز الوطني للأرصاد اليوم، تنبيهًا عن تكون رياح نشطة وأتربة مثارة على منطقة عسير، تشمل تأثيراتها المصاحبة نشاط في الرياح السطحية وتدنيًا في مدى الرؤية الأفقية، على محافظتي بيشة وتثليث والمناطق المفتوحة والطرق السريعة.

وأوضح المركز أن الحالة تستمر – بمشيئة الله – حتى الساعة الـ 5 مساءً.

وتوقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – انخفاض في درجات الحرارة على جنوب المملكة مصحوبة بعوالق الترابية, في حين لا تزال الفرصة مهيأة لهطول أمطار خفيفة على أجزاء من مناطق الشرقية، القصيم، الرياض وحائل, كما لا يستبعد تكون السحب الرعدية الممطرة على أجزاء من مناطق جازان وعسير والفرصة مهيأة لتكون الضباب في ساعات الصباح الباكر على المرتفعات الجنوبية الغربية والغربية وأجزاء من وسط المملكة.

حركة الرياح السطحية

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية إلى شمالية غربية على الجزء الشمالي والأوسط بسرعة 15-35كم/ساعة وجنوبية شرقية إلى جنوبية غربية بسرعة 20-40 كم/ساعة على الجزء الجنوبي، وارتفاع الموج من متر إلى مترين.

حالة الخليج العربي

وحالة البحر متوسط الموج، فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية غربية بسرعة 20-40كم/ساعة, وارتفاع الموج من من متر إلى متر ونصف, وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج.