أكدت سفارة المملكة لدى اليونان، اليوم الجمعة، أن الجمهورية أضافت شرطين جديدين للمواطنين الراغبين بالسفر إليها.

شرطان:

ولفتت السفارة، عبر حسابها بموقع تويتر، إلى أن الشرطين هما، تحليل PCR صالح لمدة 72 ساعة، أو تحليل rapid test صالح لمدة 24 ساعة، وكتابة الاسم على نتيجة التحليل باللغة الإنجليزية بحيث يكون مطابقًا لجواز السفر.

موعد تطبيق القرار:

وأكدت أن القرار يبدأ من 19 ديسمبر حتى 10 يناير 2022م، مشيرة إلى أن السفارة ستقوم بتحديث البيانات الصادرة من الجهات الرسمية في اليونان أولًا بأول.