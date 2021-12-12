أكدت هيئة تنظيم المياه والكهرباء، أنه من حق المستهلك الحصول على تعويض من قبل مقدم الخدمة الكهربائية آليًّا في حالات معينة.

ما هو حقك ومتى تستحق تعويضك من قبل مقدم الخدمة الكهربائية؟#هيئة_تنظيم_المياه_والكهرباء pic.twitter.com/j83jy3fuiv — هيئة تنظيم المياه والكهرباء (@SaudiWERA) December 11, 2021

حالات تستوجب التعويض:

وأضافت أن من حق المستهلك استمرار الخدمة الكهربائية دون انقطاع، وأنه يستحق التعويض آليًّا في هذه الحالات:

– في حالة عدم إعادة الخدمة الكهربائية بعد السداد خلال 3 ساعات للمدن، و5 ساعات في ما عداها.

– في حال عدم إعادة الخدمة الكهربائية خلال 24 ساعة من انقطاعها في الأوضاع العادية

– عدم الإشعار عن انقطاع الكهرباء المخطط له قبل يومين من موعد الانقطاع

– انقطاع الخدمة الكهربائية أكثر من 4 مرات بمدة تزيد على 4 ساعات لكل انقطاع خلال السنة

– عدم إيصال الخدمة الكهربائية لمنشأة جديدة خلال 40 يوم عمل من تاريخ السداد.