نفذت وكالة الشؤون التوجيهية والإرشادية بالرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، ممثلةً في الإدارة العامة لشؤون التطويف والمطوفين، برنامج “وليطوفوا” والذي يعنى بتقديم خدمات التطويف لعمار بيت الله الحرام، وذلك ضمن برامجها في موسم العمرة 1443هـ.

تقديم الخدمة:

وأوضح مدير عام الإدارة العامة لشؤون التطويف والمطوفين، أحمد بن سلمان الدهاس، بأن أكثر من 40 مطوفًا في المسجد الحرام، يشاركون في تقديم خدمة التطويف، وتلبية طلبات المعتمرين ومرافقتهم لأداء نسكهم، وفق هدي المصطفى صلى الله عليه وسلم مع ضرورة تقيدهم بالإجراءات الاحترازية أثناء تقديمهم للخدمة.

وأكد أن الإدارة العامة لشؤون التطويف والمطوفين حرصت على تطوير هذه الخدمة، وتعمل على إطلاق تطبيق يعمل على سرعة استقبال طلبات خدمة التطويف وسرعة الاستجابة لها قبل وصول المعتمرين للمسجد الحرام.

توجيهات السديس:

يأتي ذلك إنفاذًا لتوجيهات الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس، وبمتابعة حثيثة من قِبل وكيل الرئيس العام للشؤون التوجيهية والإرشادية الشيخ بدر بن عبدالله الفريح، سعيًا في بذل المزيد من الجهود في تقديم أرقى الخدمات لقاصدي المسجد الحرام تحقيقًا لتطلعات ولاة الأمر.