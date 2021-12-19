أعلنت الإدارة العامة للمرور عن فتح وتشغيل تحويلة المرحلة الأولى لاستكمال تنفيذ تقاطع الدائري الثالث مع طريق المدينة المنورة/ ينبع السريع.

تنويه من المرور:

وذكر المرور، عبر حسابه الرسمي بموقع تويتر، مساء اليوم الأحد، أن إدارة مرور منطقة المدينة المنورة وبالتنسيق مع فرع وزارة النقل بالمنطقة، تنوه بأنه سيتم فتح وتشغيل تحويلة (المرحلة الأولى) لاستكمال تنفيذ تقاطع الدائري الثالث مع طريق المدينة المنورة/ ينبع السريع، ابتداءً من يوم الاثنين الموافق 16/ 5/ 1443هـ، وذلك حسب المخطط المرفق.

ونشر المرور مخططًا يبين الطرق البديلة ومنطقة العمل وهي كما يلي: