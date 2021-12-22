أكدت سفارة المملكة لدى نيوزيلندا، أن السلطات في ويلينغتون أعلنت عن تغييرات في الحجر الصحي الإلزامي والحدود للمساعدة في الحماية من متحور أوميكرون.

حجر إلزامي:

وقالت السفارة في تغريدة لها عبر حسابها الرسمي بموقع تويتر: إن نيوزيلندا أعلنت عن تغييرات في الحجر الصحي الالزامي والحدود للمساعدة في الحماية من متحور أوميكرون، اعتبارًا من الساعة 11.59 مساءً (بتوقيت نيوزيلندا) في 23 ديسمبر 2021.

ولفتت إلى أنه بحسب التعليمات الجديدة، فعلى جميع الوافدين قضاء 10 أيام في الحجر الصحي الإلزامي، بالإضافة إلى إجراء الفحص بـ48 ساعة قبل السفر لنيوزيلندا.