تأكيدًا على دور شركة روتانا للصوتيات والمرئيات الريادي في مجال صناعة الأغنية وتبني ودعم الأصوات الغنائية من البارزين والموهوبين الأكفاء، وقعت روتانا عقدًا مع الفنانة السعودية تهاني السلطان، وهي أحد الأصوات النسائية البارزة في الساحة صوتًا وحضورًا، لديها مشاركاتها المميزة في الحفلات والمناسبات، كما يوجد في مسيرتها عدد من الإصدارات الغنائية، وسيساهم تعاقدها مع روتانا في ترسيخ مكانتها الفنية أكثر في الساحتين الخليجية والعربية.

تهاني السلطان التي زارت مقر الشركة الرئيسي في الرياض، التقت الأستاذ سالم الهندي الرئيس التنفيذي لروتانا للصوتيات والمرئيات، الذي بدوره أشاد بصوتها، وحرصها على تقديم المميز لأجل جمهورها، ومثابرتها لأجل كسب المزيد من النجاحات، وقد أثمر اللقاء عن توقيع الطرفان عقدا تتولى بموجبه روتانا إنتاج الأغاني والألبومات المتعلقة بالفنانة تهاني السلطان، وإدارة أعمالها الفنية وكل شؤونها على اليوتيوب، كما تتضمن الاتفاقية انضمامها لباقة الفنانين المتعاقدين مع تطبيق “فن بوكس” وما يقدمه من ميزات وخصائص وخدمات فنية متعددة وحفلات ومناسبات حسب الطلب.

من جانبها، عبرت الفنانة تهاني السلطان عن سعادتها بانضمامها إلى روتانا للصوتيات والمرئيات ووصفتها بمنزل الفنانين جميعًا، شاكرة الأستاذ سالم الهندي على ما سمعته منه من إشادة ودعم، ومتمنية أن تكون عند حسن ظن روتانا كي تقدم لجمهورها الأفضل دومًا.

كذلك، وصفت تهاني السلطان تعاقدها مع روتانا بالتحدي الجميل الذي ستخوضه منذ اللحظة الأولى التي وقعت فيها العقد، مشددة أن المرحلة القادمة ستكون كبيرة وحاسمة بالنسبة لها في مشوارها الفني، آملة أن تقدم الأجمل لأنها بطبعها متفائلة وواثقة من أن القادم أجمل بإذن الله.