أعلنت شركة الإنماء للاستثمار عن توزيع أرباح نقدية على مالكي وحدات صندوق الإنماء المتداول لصكوك الحكومة السعودية المحلية – قصيرة الأجل.

فترة الاستحقاق

وأوضحت الشركة، أن توزيع الأرباح عن فترة استحقاق الأرباح من شهر مارس إلى شهر ديسمبر 2021 على النحو التالي :

– إجمالي الأرباح الموزعة 10 ملايين ريال

– التوزيعات النقدية ستكون على أساس 12.5 مليون وحدة قائمة.

– قيمة الربح الموزع يبلغ 0.80 ريال لكل وحدة.

– نسبة التوزيع 0.78693 في المائة من صافي قيمة الأصول كما في تاريخ ” 14-12-2021.

– أحقية التوزيعات النقدية لمالكي الوحدات ستكون حسب سجل مالكي الوحدات بنهاية “يوم الخميس بتاريخ 30-12-2021، على أن تكون الأحقية للمساهمين المالكين الوحدات يوم الاستحقاق المقيدين في سجل مساهمي المصدر لدى مركز الإيداع في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الاستحقاق .

– سيتم دفع التوزيعات خلال 10أيام.