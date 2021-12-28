أطلقت وكالة الخدمات الاجتماعية والتطوعية، ممثلةً بالإدارة العامة للخدمات الاجتماعية، مبادرة “شتاء آمن” لتوزيع كسوة الشتاء للعاملين والعاملات بالمسجد الحرام والزوار والمعتمرين.

توجيهات السديس:

وأوضح وكيل الرئيس العام للخدمات الاجتماعية والتطوعية، المهندس أمجد بن عايض الحازمي، أن الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي تحرص كل الحرص على الاهتمام لخدمة قاصدي المسجد الحرام وتقديم لهم كافة الخدمات التطوعية بالمسجد الحرام، حيث تأتي تلك الجهود وفق توجيهات ودعم الرئيس العام الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس ومواكبة رؤية المملكة 2030 والتماشي معها وتقديم أفضل وأرقى الخدمات لقاصدي الحرمين الشريفين والارتقاء بالخدمات الاجتماعية والتطوعية.

شتاء آمن:

وأفاد مدير الإدارة العامة للخدمات الاجتماعية جنادي مدخلي بأن الإدارة العامة للخدمات الاجتماعية أطلقت مبادرة “شتاء آمن” تزامنًا مع فصل الشتاء، حيث تم توزيع حقائب شتوية لزوار بيت الله الحرام وتشمل سجادة، وشال، وقفاز، وشراب، وكاب، وسماعة أذن، وكمامة، ومعقم، وذلك تعزيزًا لمجال الخدمات الإنسانية والاجتماعية بالرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، ولما لها من أثر عظيم في تحقيق تكامل منظومة الخدمات المقدمة لمعتمري بيت الله الحرام، وتعزيز روح التكافل والمودة والإخاء، التي تحث عليها الشريعة الإسلامية ويؤكدها ولاة أمر هذه البلاد الطاهرة.

واختتم الحازمي حديثه بالشكر والثناء للرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي على دعمه واهتمامه ومتابعته الدائمة للارتقاء بمنظومة الخدمات المقدمة في الحرمين الشريفين.