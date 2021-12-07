أوضح المتحدث الرسمي للموارد البشرية والتنمية الاجتماعية سعد آل حماد أن الوزارة تحققت من المقطع المتداول لسيدة تشير إلى إيقاع مخالفات بسبب عدم الالتزام بمنصة مدد.

ملف حماية الأجور

وأضاف “اتضح أن المخالفة جاءت بناء على بلاغ من أحد العاملين السعوديين بسبب تأخر المنشأة في دفع أجوره لأكثر من شهر، وبعد بحث الحالة اتضح أن المنشأة لم تلتزم برفع ملف حماية الأجور منذ (9) أشهر”.

لا صحة لوجود غرامات

وتابع أنه “وفق أحكام النظام التي تقضي بالتزام صاحب العمل بدفع الأجور بشكل منتظم، فقد تم إيقاع مخالفة بمبلغ عشرة آلاف ريال. علماً أن المنشأة قد قدمت اعتراضًا إلكترونيًا في 5 ديسمبر 2021 وجارٍ البت فيه حسب النظام. ولا صحة لما ذكرته عن وجود غرامات غير ذلك”.

وأضاف متحدث الموارد البشرية “نؤكد في الوزارة على أهمية الالتزام بأنظمة العمل، وعدم تأخير أجور العاملين، ورفع ملف حماية الأجور في موعده المحدد، وذلك تفاديًا لإيقاع العقوبات المقررة نظامًا على المنشأة في حال عدم الالتزام”.