توقع خبير الطقس نزيه الحيزان أن يشهد يوم غد الاثنين حالة من الاستقرار الجوي.

غداً الإثنين ٢٧ ديسمبر ٢٠٢١م

بريك جوي مع تواجد موجات تبريد واحتمالية ظهور بعض السحب الممطرة شمال وجنوب منطقة الرياض وكذلك على سواحل منطقة جازان وشرق سلطنة عُمان

وبعد غدٍ الثلاثاء بمشيئة الله تستعد الأجواء لفصل جديد من الرحمة والخير المُتصاعد

🤲ونسأل الله تعالى من فضله🤲 pic.twitter.com/uNMI032umz

— نزيه الحيزان (@nazeeh_alhaizan) December 26, 2021

موجات تبريد:

وقال الحيزان في تغريدة له عبر تويتر، مساء اليوم الأحد: غدًا بريك جوي مع تواجد موجات تبريد واحتمالية ظهور بعض السحب الممطرة شمال وجنوب منطقة الرياض وكذلك على سواحل منطقة جازان وشرق سلطنة عُمان، وبعد غدٍ الثلاثاء بمشيئة الله تستعد الأجواء لفصل جديد من الرحمة والخير المُتصاعد.

توقعات الأرصاد:

وتوقع المركز الوطني لـ الأرصاد أن تشهد المملكة أجواءً شتوية ماطرة ابتداءً من الثلاثاء المقبل على معظم المناطق.

وقال المركز: إن المناطق المشمولة تضم مكة المكرمة، الباحة، عسير، الرياض، القصيم، المنطقة الشرقية، تبوك، الحدود الشمالية، الجوف وحائل.