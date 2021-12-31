توقع مركز طقس العرب أن تشهد السعودية حالة مطرية شاملة، خلال الساعات الأولى من صباح السبت الأول من يناير 2022.

توقعات حالة الطقس:

وقال المركز في أحدث توقعاته: تشير الخرائط الجوية إلى بدء تشكل سحب ركامية رعدية ممطرة خلال ساعات صباح يوم السبت في المناطق الشرقية من المملكة، تمتد إلى المناطق الداخلية وتشمل العاصمة الرياض، وتخاريج بحرية أيضًا مُتوقعة في ذات الوقت في المرتفعات والمناطق الجنوبية الغربية من المملكة، وبدء هطول أمطال رعدية في الجزء الشمالي الغربي.

ثلوج على تبوك الليلة:

وكان المركز الوطني للأرصاد أصدر تنبيهًا عن حالة الطقس بمنطقة تبوك، تضمن توقعًا لتساقط الثلوج، تؤدي إلى تدنٍّ في مدى الرؤية على جبل اللوز ومركز علقان، مبينًا أن الحالة تبدأ الساعة الثانية من صباح غدٍ، وتستمر- بمشيئة الله تعالى- حتى الساعة الـ 9 صباحًا.

توقعات الأرصاد نهاية الأسبوع:

وكان المركز قال في وقت سابق: “بمشيئة الله استمرار هطول الأمطار على معظم مناطق المملكة من الجمعة إلى الاثنين المقبل، من 31/ 12/ 2021م إلى 3/ 1/ 2022م”.

وتوقع المركز، هطول أمطار متوسطة يوم الجمعة وتزداد يومي السبت والأحد لتصل إلى غزيرة، وتكون رعدية مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية وزخات من البرد على مناطق مكة المكرمة والقنفذة، والليث، وأضم، وميسان، والطائف، ومن ثم تربة، والخرمة، ورنية، والباحة وبلجرشي، والمندق، والحجرة، وقلوة، والمخواة.