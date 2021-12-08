توقع الباحث في الطقس والمناخ عبد العزيز الحصيني، اليوم الأربعاء، أجواء باردة على معظم مناطق المملكة.

أجواء باردة:

وقال الحصيني عبر حسابه الرسمي بموقع تويتر، إن الحرارة فجر اليوم الأربعاء 1443/5/4هـ الساعة 6 أجواء باردة على معظم مناطق المملكة عدا مناطق مكة والمدينة وجازان أجواء معتدلة.

وتابع أن السماء غائمة جزئيًا على شمال المملكة ومنخفض جوي على شرق البحر المتوسط.

طقس اليوم:

وتوقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس اليوم أن يستمر تأثير الرياح النشطة المثيرة للأتربة والغبار قد تؤدي إلى شبه انعدام في مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من مناطق تبوك، الجوف والحدود الشمالية، وسماء غائمة جزئيًا إلى غائمة قد تهطل منها أمطار متفرقة على أجزاء من تلك المناطق.

سحب ركامية:

كما لا يستبعد تكوّن السحب الركامية الممطرة المصحوبة برياح نشطة على أجزاء من مناطق حائل ، المدينة المنورة و مكة المكرمة تمتد إلى مرتفعات الباحة، عسير وجازان، في حين يتوقع تكوّن الضباب خلال ساعات الصباح الباكر على أجزاء من المنطقة الشرقية.