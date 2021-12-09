توقع المركز الوطني للأرصاد وحماية البيئة انخفاض ملموس في درجات الحرارة على مناطق الجوف الحدود الشمالية، حائل وتبوك.
درجات الحرارة
وقال المركز، عبر حسابه في “تويتر”، يتوقع أن تسجل درجات الحرارة الصغرى فجر يوم غد الخميس من (٥-١٠) درجات مئوية بينما تصل من (٣-٦) درجات مئوية فجر يوم الجمعة.
أجواء باردة
وأضاف المركز الوطني للأرصاد، يتوقع أيضا أن يمتد انخفاض درجات الحرارة إلى مناطق القصيم، الرياض والشرقية لتسجل درجات الحرارة الصغرى فجر يوم الجمعة من (٨-١١) درجات مئوية بينما تصل من (٦-٩) درجات مئوية فجر يومي السبت و الأحد.
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بمشيئة الله انخفاض ملموس في درجات #الحرارة على مناطق #الجوف #الحدود_الشمالية #حائل #تبوك ويتوقع أن تسجل درجات الحرارة الصغرى فجر يوم غدًا #الخميس من(٥-١٠) °م بينما تصل من (٣-٦) °م فجر يوم #الجمعة.#الأرصاد_مهمة_في_حياتنا pic.twitter.com/uENx9JZpB2
— المركز الوطني للأرصاد (NCM) (@PmeMediacen) December 8, 2021
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