توقع المركز الوطني للأرصاد وحماية البيئة انخفاض ملموس في درجات ‎الحرارة على مناطق ‎الجوف ‎الحدود الشمالية، حائل وتبوك.

درجات الحرارة

وقال المركز، عبر حسابه في “تويتر”، يتوقع أن تسجل درجات الحرارة الصغرى فجر يوم غد ‎الخميس من (٥-١٠) درجات مئوية بينما تصل من (٣-٦) درجات مئوية فجر يوم ‎الجمعة.

أجواء باردة

وأضاف المركز الوطني للأرصاد، يتوقع أيضا أن يمتد انخفاض درجات ‎الحرارة إلى مناطق ‎القصيم، ‎الرياض ‎والشرقية لتسجل درجات الحرارة الصغرى فجر يوم ‎الجمعة من (٨-١١) درجات مئوية بينما تصل من (٦-٩) درجات مئوية فجر يومي ‎السبت و ‎الأحد.