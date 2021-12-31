أصدر المركز الوطني لـ الأرصاد تنبيهًا عن حالة الطقس بمنطقة تبوك، تضمن توقعًا لتساقط الثلوج، تؤدي إلى تدنٍّ في مدى الرؤية على جبل اللوز ومركز علقان، مبينًا أن الحالة تبدأ الساعة الثانية من صباح غدٍ، وتستمر- بمشيئة الله تعالى- حتى الساعة الـ 9 صباحًا.

توقعات الأرصاد نهاية الأسبوع:

وكان المركز قال في وقت سابق: “بمشيئة الله استمرار هطول الأمطار على معظم مناطق المملكة من الجمعة إلى الاثنين المقبل، من 31/ 12/ 2021م إلى 3/ 1/ 2022م.

وتوقع المركز، هطول أمطار متوسطة يوم الجمعة وتزداد يومي السبت والأحد لتصل إلى غزيرة، وتكون رعدية مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية وزخات من البرد على مناطق مكة المكرمة والقنفذة، والليث، وأضم، وميسان، والطائف، ومن ثم تربة، والخرمة، ورنية، والباحة وبلجرشي، والمندق، والحجرة، وقلوة، والمخواة.

تساقط الثلوج في تبوك:

وأوضح المركز في توقعاته أن المناطق المتأثرة بهذه الأجواء تشمل أيضًا جازان والقصيم والرياض والشرقية، كما توقع سقوط الثلوج يومي السبت والأحد على مرتفعات منطقة تبوك.

وتوقع استمرار فرص هطول الأمطار الخفيفة يوم الاثنين على بعض مناطق المملكة، وسيصاحب ذلك انخفاض ملموس في درجة الحرارة.