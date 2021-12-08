وقع أمين منطقة عسير وليد الحميدي مجموعة من عقود المشاريع الاستثمارية التي تفوق قيمتها 67 مليون ريال في مواقع مختلفة ومتنوعة في منطقة عسير سعيًا لدعم تنمية المنطقة سياحيًا واقتصاديًا وتنمية الخدمات بها وتوفير الفرص الوظيفية ودعم رواد الأعمال والمستثمرين تحقيقًا لعناصر جودة الحياة.

تفاصيل مشروعات عسير الجديدة

وفي ذات السياق، قال الحميدي إن العقود الاستثمارية التي أبرمتها الأمانة شملت مواقع متنوعة وأنشطة متعددة بمددٍ وعقودٍ ومساحات مختلفة، مفيدًا أن من ضمن العقود توقيع عقود استثمارية مع عددٍ من المستثمرين والشركات الوطنية في عدة مجالات مختلفة، إضافة إلى توقيع عقد استثماري لإنشاء وتشغيل مصانع لخلاطات الأسمنت ومجمعات تجارية وعقود دعاية وإعلان، مشيرًا إلى أنه قد تم تقييم وتحديد الفرص الاستثمارية في تلك المواقع من خلال دراسة جدوى واضحة ومفصلة من خبراء ومستشارين في المجالات ذاتها.

تشجيع رواد الأعمال