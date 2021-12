تجاوز النجم العالمي توم هولاند كافة التوقعات في فيلم سبايدر مان : لا طريق للوطن Spider-Man: No Way Home الذي يبدأ عرضه في عدد من الدول خلال الساعات المقبلة.

Tom Holland crying as he’s overwhelmed by fans at the #SpiderManNoWayHome world premiere! pic.twitter.com/JiuAN3XsJj

— Binge Watch This (@BingeWatchThis_) December 14, 2021