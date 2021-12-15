تجاوز النجم العالمي توم هولاند كافة التوقعات في فيلم سبايدر مان : لا طريق للوطن Spider-Man: No Way Home الذي يبدأ عرضه في عدد من الدول خلال الساعات المقبلة.

Tom Holland crying as he’s overwhelmed by fans at the #SpiderManNoWayHome world premiere! pic.twitter.com/JiuAN3XsJj

— Binge Watch This (@BingeWatchThis_) December 14, 2021

وقال الناقد والمحلل الفني مات راموس عن الفيلم : لا أعرف حتى من أين أبدأ، تجاوز هذا الفيلم كل التوقعات التي كانت لدينا من أجله.. إنه يمثل كل ما تتمنى رؤيته في سبايدر مان.. إنه حقًا احتفال للشخصية المحبوبة بأفضل طريقة ممكنة.

خطيبة توم هولاند تلفت الأنظار

وخلال العرض الخاص للفيلم الذي أٌقيم في لوس أنجلوس لفتت الممثلة الشابة زيندايا – خطيبة هولاند – الأنظار بإطلالتها برفقة حبيبها بينما كان النجم متأثرًا بشكل كبير من هتاف الجمهور.

ووثق مقطع فيديو متداول هولاند وهو يبكي متأثرًا بكلمات الثناء والهتافات التي أطلقتها الجماهير التي حضرت العرض الخاص للفيلم.

قصة سبايدرمان: لا طريق للوطن

يذكر أن Spider-Man: No Way Home هو فيلم بطل خارق أمريكي قادم من إنتاج شركة مارفل ستوديوز وكولومبيا بيكتشرز وإخراج جون واتس.

الفيلم بطولة توم هولاند، زيندايا، انجيلو بروكس، جايكوب باتالون، ماريسا تومي، جيمي فوكس، بيندكت كامبرباتش وألفريد مولينا من المقرر عرض الفيلم في الولايات المتحدة يوم 17 ديسمبر 2021.

يذكر أن الفيديو الدعائي لفيلم Spider-Man: No Way Home حقق حوالي 36 مليون مشاهدة بعد أقل من 48 ساعة على طرحه عبر موقع يوتيوب بعد طول انتظار، وقبل شهر من عرضه في السينمات العالمية في نوفمبر الماضي.