تأهل منتخب تونس إلى نصف نهائي بطولة كأس العرب، المقامة حاليًّا في قطر، وذلك بعد الفوز على منتخب عُمان بهدفين لهدف في دور ربع النهائي مساء اليوم الجمعة.

ملخص مباراة تونس وعمان:

وبدأ الشوط الأول من المباراة، بضغط هجومي قوي من قبل منتخب تونس أسفر عن الهدف الأول للاعب سيف الدين الجزيري من ضربة رأسية في الدقيقة السابعة عشرة.

وحاول منتخب عمان إحراز هدف قبل نهاية الشوط الأول ولكن دون جدوى.

وانتهى الشوط الأول من المباراة، بتقدم منتخب تونس بهدف دون رد.

وفي الشوط الثاني من المباراة، نجح منتخب عمان في إحراز هدف التعادل من تصويبة قوية عبر اللاعب أرشد العلوي في الدقيقة الـ68.

ولم يهدأ منتخب تونس حتى أضاف الهدف الثاني عبر اللاعب يوسف المساكني في الدقيقة الـ70.

تونس في نصف نهائي كأس العرب:

وتأهل منتخب تونس إلى نصف نهائي كأس العرب، ليواجه الفائز من مواجهة مصر والأردن في دور نصف النهائي للبطولة.