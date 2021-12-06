انتهت، منذ قليل، مباراة تونس ضد الإمارات ضمن منافسات الجولة الثالثة والأخيرة من مرحلة المجموعات في بطولة كأس العرب 2021، بفوز نسور قرطاج بهدف دون رد.

تونس ضد الإمارات:

وبدأت مباراة تونس ضد الإمارات التي أُقيمت على إستاد الثمامة بشكل سريع، حيث ضغط نسور قرطاج منذ البداية، ونجحوا في هز الشباك عند الدقيقة العاشرة عن طريق سيف الدين الجزيري.

وجاء هدف سيف الدين الجزيري بعد تلقيه تمريرة مميزة من يوسف مساكني، ليهز الشباك، ويمنح منتخب تونس الأول لكرة القدم الأفضلية مبكرًا، لتشتعل المباراة بحثًا عن إحراز هدف جديد.

واستمرت محاولات المنتخبين، إلا أنها لم تُشكل خطورة حقيقية على المرمى، فيما ظهر لاعبو نسور قرطاج بشكل أفضل، وحاول لاعبيه الجزيري ومساكني وفرجاني ساسي عن طريق التسديدات، واستعاد منتخب الإمارات توازنه وكاد أن يتعادل في الدقائق الأخيرة من الشوط الأول.

محاولات مستمرة من المنتخبين:

ومع بداية أحداث الشوط الثاني، كاد نعيم سليتي أن يعزز تقدم نسور قرطاج بهدف ثان، إلا أن تسديدته مرت بجوار المرمى، وأنقذ معز حسن مرماه من التعادل، وأمسك خالد عيسى رأسية الجزيري عند الدقيقة 55.

وضغط منتخب الإمارات في الدقائق المتبقية، وكان قريبًا من هز الشباك، إلا أن تألق الدفاع ومعز حسن حرمه من هز الشباك، وطالب سليتي بركلة جزاء عند الدقيقة 76 بعد عرقلته، ومنحه الحكم ركلة حرة، لتمر رأسية ساسي بجوار المرمى.

وكاد محمود خميس أن يسجل هدف التعادل في الدقيقة الثانية من الموقت بدل الضائع، ولكن مرت تسديدته بجوار المرمى، لتنتهي مباراة تونس ضد الإمارات بفوز نسور قرطاج بهدف نظيف.

ورفع منتخب تونس الأول لكرة القدم رصيده إلى 6 نقاط، ليتصدر مجموعته في بطولة كأس العرب 2021، يليه الإمارات بالرصيد ذاته، ويتأهلان معًا إلى منافسات الدور ربع النهائي.