ينتظر المنتخب التونسي، الفائز من مباراة قطر والجزائر لخوض مباراة نهائي كأس العرب يوم السبت المقبل.

وكان منتخب تونس تفوق على منتخب مصر بشق الأنفس مساء اليوم في دور نصف النهائي وتأهل بهدف عكسي سجله عمرو السولية قائد منتخب مصر.

موعد مباراة قطر والجزائر:

وستلعب قطر ضد الجزائر في تمام العاشرة من مساء اليوم بتوقيت المملكة في المباراة الثانية لنصف نهائي كأس العرب.

الخاسر من مباراة قطر والجزائر يواجه مصر على المركز الثالث:

وسيلتقي الخاسر من مباراة المنتخب القطري والمنتخب الجزائري، منتخب مصر في مباراة تحديد صاحب المركز الثالث ظهر السبت المقبل.

ملخص مباراة مصر وتونس:

وبدأ الشوط الأول من مباراة مصر وتونس بضغط هجومي قوي من قبل لاعبي نسور قرطاج، حيث سنحت لهم العديد من الفرص على مرمى الحارس المصري محمد الشناوي.

وسنحت فرصة وحيدة لـ منتخب مصر عبر مهاجمه مروان حمدي لكن الأخير أهدرها بطريقة غريبة، لينتهي الشوط الأول بالتعادل السلبي بين المنتخبين.

وفي الشوط الثاني، ظهرت أفضلية مصرية قليلًا عبر هجمات نفذها كل من أحمد سيد زيزو ومحمد شريف ومروان حمدي.

دفع المدرب البرتغالي كارلوس كيروش باللاعب مصطفى فتحي لتنشيط الجانب الهجومي.

وأهدر مصطفى فتحي فرصة إحراز الهدف الأول لـ منتخب مصر بعد تمريرة من اللاعب مروان حمدي.

وعند حلول الدقيقة الخامسة من الوقت بدل الضائع، سجل عمرو السولية قائد منتخب مصر هدفًا بالخطأ في مرماه، من ضربة رأسية، ليصعد المنتخب التونسي إلى نهائي بطولة كأس العرب.