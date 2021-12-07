تترقب الجماهير مباراة تونس وعمان ضمن منافسات بطولة كأس العرب 2021، وسط تمنيات بظهورهما بشكل مميز.

تونس وعمان في كأس العرب

ونجح نسور قرطاج في التأهل إلى ربع نهائي كأس العرب 2021 بعد تصدر المجموعة الثانية برصيد 6 نقاط، وبفارق الأهداف عن الإمارات، فيما تصدرت قطر المجموعة الأولى بالعلامة الكاملة، وحل منتخب عمان وصيفًا.

ومن المقرر أن تُقام مباراة تونس وعمان، يوم الجمعة المقبل عند الساعة السادسة مساء بتوقيت السعودية، على استاد المدينة التعليمية في أولى مواجهات الدور ربع النهائي من بطولة كأس العرب 2021.

أول مواجهة عربية بينهما

وتُعد مباراة تونس وعمان هي الأولى بين المنتخبين في تاريخ مواجهاتهما ضمن منافسات البطولات العربية، حيث إنهما سبق ولعبا وديًا مرة واحدة عام 2011، وفاز الأحمر العماني بهدفين مقابل هدف.

ويطمح نسور قرطاج في الظهور بشكل مميز، وتحقيق الفوز أملًا في التأهل إلى نصف نهائي بطولة كأس العرب 2021، فيما يأمل منتخب عمان الأول لكرة القدم بتحقيق مفاجأة وخطف بطاقة التأهل.