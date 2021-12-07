طالب تيسير الجاسم، نجم الكرة السعودية والأهلي السابق، لاعبي المنتخب السعودي الذي شارك في كأس العرب بنسيان البطولة ونتائجها؛ حتى لا يتأثروا سلبيًّا من الناحية النفسية خلال الفترة المقبلة.

بطولة كأس العرب لم تُفيد المنتخب السعودي:

وقال الجاسم: “البطولة لم تُفد الأخضر، وقرار المشاركة بعناصر شابة فقط كان قرار خاطئ من الاتحاد السعودي لكرة القدم، ولكن الأهم هو التحضير والاستعداد الجيد لـ تصفيات كأس العالم في قطر”.

وتابع الجاسم: “أتمنى ألا يتأثر اللاعبون الشباب بنتائج بطولة كأس العرب، المستقبل لا يزال أمامهم وهم لا يتحملون المسؤولية على الإطلاق”.

وكان الشوط الأول انتهى بتقدم منتخب المغرب على الأخضر بهدف دون رد، سجله اللاعب كريم البركاوي من ركلة جزاء في الدقيقة الثالثة من الوقت بدل الضائع.

الأخضر لم يخلق أي فرصة هجومية:

وفي الشوط الثاني، لم يحاول المنتخب السعودي خلق أي فرصة هجومية لإحراز الأهداف في شباك الحارس عبدالعالي المحمدي الحارس المغربي.

زادت الخطورة بعد مرور 20 دقيقة من الشوط الثاني، حيث حاول منتخب المغرب عبر هجمات سفيان رحيمي وإدريس فتوحي إحراز الهدف الثاني ولكن دون جدوى.

لم تتغير نتيجة المباراة، ليفوز منتخب المغرب ويصل رصيده إلى 9 نقاط في صدارة المجموعة الثالثة ومحققًا للعلامة الكاملة بـ كأس العرب، بينما تجمد رصيد منتخب السعودية عند نقطة واحدة بعد خسارته في الجولة الأولى من الأردن وتعادله في الجولة الثانية مع المنتخب الفلسطيني.