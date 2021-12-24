تسابق إدارة نادي الهلال برئاسة فهد بن نافل، الزمن من أجل تجديد عقود أهم أعمدة الفريق الكروي الأول، وذلك بعد تجديد عقد كل من سالم الدوسري ومحمد البريك حتى عام 2025.

سالم والبريك باقيان:

وكان الزعيم جدد لـ سالم الدوسري يوم 15 ديسمبر الجاري، وجُدد عقد اللاعب محمد البريك اليوم، ليتبقى فقط تجديد عقد لاعب الوسط محمد كنو.

الهلال يسعى للتجديد لـ كنو:

ويترقب جمهور الزعيم، تجديد عقد كنو، الذي يُعد واحدًا من أهم أعمدة الفريق وساهم في التتويج بلقب دوري أبطال آسيا يوم 23 نوفمبر الماضي.

وفي سياق آخر، يستعد الفريق الكروي الأول في الهلال غدًا السبت، لمواجهة فريق الفتح في الجولة الـ14 من بطولة دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وسيكون تشكيل الزعيم المتوقع لمواجهة الفتح مكونًا من: “عبدالله المعيوف، ياسر الشهراني، علي البليهي، جانج هيون سو، حمد اليامي، محمد جحفلي، جوستافو كويلار، سالم الدوسري، لوسيانو فيتو، موسى ماريجا، بافيتيمبي جوميز”.

وسيغيب اللاعب سلمان الفرج عن صفوف الزعيم غدًا بسبب الإصابة.