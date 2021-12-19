ثار بركان سيميرو الإندونيسي في جزيرة جاوة اليوم, مما أدى إلى تصاعد عمود من الرماد بارتفاع كيلو مترين, فيما حثت السلطات السكان إلى الابتعاد عن نطاق ثوران البركان.

وأدى ثوران البركان إلى تصاعد سحب من الرماد وتدفق حمم بركانية، مما أسفر عن مقتل ما لا يقل عن 46 شخصًا، وفقد كثيرين ونزوح الآلاف.

وحذر مركز علم البراكين وتخفيف المخاطر الجيولوجية في إندونيسيا, السكان القريبين من القيام بأي أنشطة في دائرة نصف قطرها خمسة كيلومترات من مركز الثوران، والابتعاد 500 متر عن ضفاف الأنهار بسبب مخاطر تدفق الحمم البركانية.