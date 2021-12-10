كشف المدرب البرتغالي ليوناردو جارديم، المدير الفني للفريق الكروي الأول في الهلال، عن سبب التعادل السلبي بـ مباراة الهلال والفيحاء التي أُقيمت مساء اليوم الجمعة في الجولة الرابعة والمؤجلة بين الفريقين ببطولة دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

تعليق جارديم:

وقال جارديم بعد المباراة: “نواجه صعوبة أمام الفرق الدفاعية، خاصة إذا تأخرنا في تسجيل هدف أول”.

وأضاف جارديم: “في مباراة اليوم، صنعنا العديد من الفرص لكننا لم نستطع التسجيل، علينا مواصلة العمل على حل هذه المشاكل”.

وكانت انتهت مباراة الهلال والفيحاء في الجولة الرابعة والمؤجلة بين الفريقين في بطولة دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين بالتعادل السلبي بين الفريقين.

ملخص مباراة الهلال والفيحاء:

وبدأ الزعيم المباراة ضاغطًا هجوميًّا وبشكل قوي عبر هجمات الفرنسي جوميز والمالي موسى ماريجا ولكن دون جدوى.

وبعد ذلك أهدر ماريجا فرصة إحراز الهدف الأول خلال الشوط الأول.

ولم يحدث أي جديد لينتهي الشوط الأول بالتعادل السلبي بين الفريقين.

وفي الشوط الثاني، واصل الهلال فرض أسلوبه الهجومي لإحراز الهدف الأول ولكن دون جدوى، في ظل إهدار الفرص من قبل ماريجا والفرنسي جوميز.

وأصبح رصيد الهلال بعد التعادل 21 نقطة في المركز الرابع، بينما أصبح رصيد نادي الفيحاء، 19 نقطة في المركز الخامس.

وفي سياق آخر، سيغيب اللاعب محمد كنو، لاعب خط وسط الفريق الكروي الأول بنادي الهلال، عن ديربي الرياض ضد نادي النصر يوم الخميس المقبل في الجولة الثامنة والمؤجلة بين الفريقين في بطولة دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.