ألمح المدرب البرتغالي ليوناردو جارديم، مدرب الفريق الكروي الأول في الهلال، إلى مصيره مع زعيم آسيا، وذلك بعد المطالبة بإقالته مؤخرًا نتيجة تراجع نتائج الزعيم.

مدرب الهلال يتحدث:

وتحدث جارديم لـ قناة SSC بعد الفوز على الفيصلي اليوم في دوري المحترفين قائلًا: “راض عن عملي مع الفريق بعد حصد دوري أبطال آسيا والآن سوف ننافس على السوبر السعودي والطريق أمامنا في الدوري لا يزال طويلًا للمنافسة، الدوري في الملعب”.

وأضاف جارديم: “كنا بحاجة إلى الفوز بعد أن فقدنا النقاط في آخر 4 مباريات مؤخرًا والشوط الثاني كان أفضل لنا من الشوط الأول أمام الفيصلي ونجحنا في قلب النتيجة لمصلحتنا”.

وواصل مدرب الزعيم قائلًا: “صنعنا العديد من الفرص ولا ننجح في استغلالها وسنعمل على علاج هذه المشكلة مستقبلًا”.

لاعبو الفيصلي ينتقدون الحكم ماجد الشمراني:

وفي وقت سابق، هاجم لاعبو الفيصلي، أداء الحكم ماجد الشمراني حكم مباراة الهلال التي أُقيمت اليوم الجمعة بالجولة الـ15 في بطولة دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وتحدث محمد العمري لاعب الفيصلي عن الحكم قائلًا: “المباراة سُلبت منا بسبب أخطاء التحكيم وكان هناك حالة طرد مستحقة بأحد لاعبي الزعيم وفخور بالأداء الذي قدمناه”.

وأضاف العمري: “الجمهور والنقاد هم الحكم فيما حدث لنا”.

أما أحمد الكسار حارس مرمى الفيصلي فقال: “أخطاء الحكم أسهمت في ضياع النتيجة لكننا سنعوض عن الخسارة بالفوز على الهلال وحسم لقب كأس السوبر السعودي الخميس المقبل”.