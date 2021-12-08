حقق فريق مكين من جامعة ⁦‪حفر‬⁩ الباطن الفوز بالمركز الثالث في مسابقة الأنشطة اللامنهجية للجامعات المصاحبة لفعاليات المؤتمر الدولي الثالث: المعرفة والمهارة والقدرة ” KSAPT2021″، والذي نظمته صحة الشرقية بالتعاون مع الجمعية السعودية للصيدلة.

60 متحدثاً:

ومثل جامعة حفر الباطن في المؤتمر كلٌّ من الطالبة آمنة سعد الظفيري والطالبة وفاء متعب الفياض والطالبة طيف رمضان العنزي والطالبة أماني غازي البذالي والطالبة لجين صقار الرويلي، والذي شارك فيه 60 متحدثًا ومحكمًا مسلطًا الضوء على الممارسات الحديثة والبحثية في مجال الصيدلة وعلم السموم، وأهمية التعليم المشترك بين المهنيين الصحيين وتطوير الابتكارات الصحية الجديدة.

100 ساعة للمؤتمر:

واعتمدت الهيئة السعودية للتخصصات الصحية 100 ساعة للمؤتمر، وساعات تطوير مهني مستمر من الهيئة البريطانية “33CPD” لبعض ورش العمل.