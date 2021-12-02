تستعد حلبة كورنيش جدة لاستقبال السباق الأسرع لـ فورمولا 1 في السعودية غدًا الجمعة.

فورمولا 1 بـ السعودية يشهد مشاركة سائقين مميزين

ونشر الحساب الرسمي لقناة MBC Action صورًا من آخر استعدادات كورنيش جدة لاستضافة السباق الذي يشهد مشاركة العديد من السائقين المميزين.

وسوف يقام السباق في المملكة على مدار ثلاثة أيام خلال الفترة من 3 وحتى 5 من شهرِ ديسمبر الجاري، حيث يندرج السباق المرتقب تحت برنامج “جودة الحياة”، ويعد واحدًا من أصعب مواسم سباقات الفورمولا 1 بمشاركة أبرز أبطال العالم.

تعليق وزير الرياضة

وبهذه المناسبة قال الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل وزير الرياضة: “إن ما توليه القيادة الرشيدة من دعمٍ واهتمامٍ كبيرين بمجال الرياضة، وحرص ومتابعة الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع يعد أمرًا استثنائيًا، أصبحت معه المملكة محطّ أنظار العالم في الفترة الأخيرة، ونجحت في ترجمة هذا الدعم اللامحدود إلى واقع فريد، جعل بلادنا أرضًا خصبةً لاحتضان كبرى المنافسات، وتم من خلاله إبراز قدرتنا على تنظيم أكبر الأحداث والمناسبات الدولية بالصورة الأمثل للعالم أجمع”.

وأضاف: “نسعد غدًا باحتضان قمة رياضة المحركات في العالم “فورمولا1” لأول مرة في مملكتنا الغالية في تجسيد لحاضرنا المزدهر وطموحاتنا ورؤيتنا للمستقبل، ويرسّخ مكانة المملكة الريادية، كموطن جديد لرياضة المحركات في العالم، ولله الحمد نجحنا في استضافة العديد من الأحداث الرياضية والفعاليات العالمية المتعددة، وها نحن اليوم نستقبل أحد أهم وأكبر سباقات السيارات على مستوى العالم (فورمولا 1) بفضل الله، ثم الدعم غير المحدود الذي نجده من ولي العهد، سعيًا لتحقيقِ مستهدفاتِ رؤيةِ المملكةِ 2030، ووضع المملكةِ في موقعها الطبيعي على خارطةِ الدولِ الأكبرِ في احتضان المناسباتِ العالمية”.