منحت منطقة “نبض الرياض” زوارها تجربةً استثنائيةً من خلال صناعتها للترفيه باستعادة مشاهد توحيد البلاد في محتوى جذاب، يعرض على جدران قصر المصمك الذي انطلقت منه المسيرة التي انتهت بتوحيد المملكة العربية السعودية.

جداريات نبض الرياض

وتحتضن “نبض الرياض” التي تعد واحدةً من مناطق موسم الرياض 2021، عددًا من الفعاليات الترفيهية المتنوعة، حيث تركز على التراث والتاريخ، وتقدِّم المنطقة لزوارها عروضًا تحكي قصصًا وطنيةً، وتذكرهم بأزمان مضت، وعادات الآباء والأجداد، قبل أكثر من 100 عام، منذ استعادة الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود رحمه الله لمدينة الرياض، وصولًا إلى تقدم البلاد، وتضاعف تأثيرها وقوتها على المستويات الإقليمية والعالمية.

وشكلت جداريات “نبض الرياض” نقطة جذب للزوار من خلال عروض ثلاثية الأبعاد تؤكد أصالة المناطق وعراقتها التراثية، كما ظهرت من خلال فعاليات المناطق مواهب إبداعية سعودية في العروض الموسيقية من خلال تجربة العزف على الآلات الموسيقية الحية بطريقة فنية متنوعة.

الجوانب التاريخية والثقافية للمملكة

وتسلط منطقة نبض الرياض الضوء على الجوانب التاريخية والثقافية للمملكة، احتفاءً بها من خلال عروض مرئية تسرد أبرز معالم عدد من مناطق المملكة من بداية تأسيس الدولة على جدران قصر المصمك، إلى جانب عروض فلكلورية من مختلف مناطق المملكة، حيث يعكس كل عرض فلكلوري لونًا مختلفًا لكل منطقة، في حين تشمل الفعاليات عروضًا ترفيهيةً وموسيقيةً بمشاركة عدد من الدول.

وتعد منطقة نبض الرياض واحدةً من المناطق الترفيهية الـ 14 في موسم الرياض 2021، وتقع في وسط العاصمة الرياض بجوار قصر المصمك، وتستهدف العائلات والأفراد والأطفال والكبار، وتتضمن عدة عروض ترفيهية تستقطب محبي الفنون والموسيقى والثقافة، كما أنها واحدة من المناطق مجانية الدخول في موسم الرياض.

عناصر مصممة لإبهار الزوار

وتتميز منطقة نبض الرياض بوجود عناصر مصممة لإبهار الزوار، ومنها: العروض ثلاثية الأبعاد، وهي عروض تستخدم بإضاءات خاصة وتعطي إيحاءً واقعيًّا لمن يراها، تتضمن صقرًا يتجوَّل على الشاشة في مناطق المملكة المختلفة، ويشمل العرض تأليفًا وتوزيعًا موسيقيًّا خاصًّا، وزخارف ترمُز للمناطق.

وتتوفر في منطقة نبض الرياض تصاميم جمالية تحمل شعار “نبض الرياض” وتنتشر في أرجاء المنطقة، كما يتفاعل الزوار مع عروض جوالة محلية تبرز الأزياء الشعبية لمختلف مناطق المملكة، وتوجد أيضًا عروض جوالة عالمية تقدم فعاليات ترفيهية لزوار المنطقة.