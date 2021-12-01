أثار منتخب مصر الأول لكرة القدم حالة من الجدل خلال مباراته ضد لبنان اليوم، بعدما قام المدرب البرتغالي كارلوس كيروش بإجراء 6 تبديلات.

سبب إجراء منتخب مصر لـ6 تبديلات

وأجرى منتخب مصر الأول لكرة القدم 6 تبديلات، حيث كانت البداية في الشوط الأول بعدما تعرض حمدي فتحي لإصابة قوية في الرأس وشعر بدوار، ليُغادر الملعب ويشارك مهند لاشين بدلًا منه.

وشارك 5 لاعبين خلال أحداث الشوط الثاني من مباراة مصر ضد لبنان، وهم؛ أحمد رفعت وأحمد سيد زيزو وأسامة فيصل وعمر كمال عبد الواحد، قبل أن يدفع كيروش باللاعب أيمن أشرف في الدقائق الأخيرة.

وسمح الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا”، بتطبيق تغيير الارتجاج، الأمر الذي يمنح الحق بإجراء تبديل إضافي للفريق الذي يُعاني لاعبه من إصابة بالرأس، وهو ما حدث مع منتخب مصر في إصابة حمدي فتحي.

مصر تتجاوز لبنان بهدف

وانتهت، منذ قليل، مباراة منتخب مصر ضد لبنان ضمن منافسات الجولة الأولى من مرحلة المجموعات في بطولة كأس العرب 2021، بفوز الفراعنة بهدف دون رد سجله محمد مجدي أفشة من ركلة جزاء.

ويتصدر منتخب الجزائر الأول لكرة القدم ترتيب المجموعة الرابعة في كأس العرب 2021 برصيد 3 نقاط، وبفارق الأهداف عن مصر التي حلت ثانيًا، ثم لبنان في المركز الثالث، والسودان تتذيل الترتيب بدون رصيد.