سلم رئيس مجلس إدارة جمعية تطوير لخدمة الأحياء الشيخ الدكتور نهار بن عبدالرحمن العتيبي مساء اليوم بمقر الجمعية بحي لبن بالرياض الفائزين جوائزهم التي أعلنت عنها الجمعية في وقت سابق تحت مسمى “مسابقة إنجازات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وسمو ولي عهده الأمين الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز بمناسبة اليوم الوطني ٩١، ورصدت لها مبالغ مالية.

رفع سقف الجوائز

وفي بداية الحفل الذي حضره أعضاء مجلس إدارة الجمعية والفائزين بالمسابقة وذووهم والبالغ عددهم عشرة فائزين حيث بدئ الحفل بكلمة لرئيس مجلس الإدارة الدكتور نهار العتيبي الذي ثمن المسابقة ولقبها العظيم الذي تحمله وشكر الدكتور نهار القائمين على المسابقة والداعمين لها وهما الأمير أحمد السديري والشيخ حسن الشريف اللذان دعما المسابقة ورفعا سقف الجوائز وعدد الفائزين من ثلاثة فائزين إلى عشرة فائزين وتكفلا بجوائزهم والبالغ قيمتها تسعة عشر ألف ريال حيث حصل الفائز الأول والثاني كل منهما على ثلاثة آلاف ريال والثالث والرابع على ألفين ريال لكل واحد منهما وبقية الفائزين حصلوا على 1500 ريال وتم تسليمهم شيكات والتقت الصور التذكارية.

وحضر اللقاء المسؤول المالي بالجمعية الأستاذ محمد بن بجاد الحبردي والمدير التنفيذي للجمعية الأستاذ عبدالرحمن مشيخي.