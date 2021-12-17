أقامت جمعية صوت متلازمة داون فعالية “هيا نمشي معًا 2021” في الرياض اليوم، بحضور صاحبة السمو الملكي الأميرة بسمة بنت بدر بن عبدالمحسن المديرة التنفيذية المكلفة للجمعية .

تمكين الأشخاص ذوي الإعاقة

وأكدت عضو مجلس إدارة الجمعية سارة بنت عبدالله باحمدان أن الفعالية تهدف إلى تمكين الأشخاص ذوي الاعاقة من خلال إظهار مهاراتهم وقدراتهم الرياضية.

وشملت الفعالية عدداً النشاطات الرياضية لمختلف الفئات العمرية، ومستخدمي الكراسي المتحركة وأطفال التدخل المبكر، إلى جانب فئة العدائيين، حيث تم تكريم 63 مشارك من ذوي الإعاقة و76 من المدارس المتطوعة.