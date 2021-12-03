أحيا المطرب محمد حماقي ليلة أمس حفلًا غنائيًّا استثنائيًّا حضرته جماهير غفيرة، استنفدت جميع التذاكر المخصصة للحفل قبل موعده، وملأت مسرح الفنان أبوبكر سالم قبل ساعة من بدء الفعالية.

تفاعل جمهور حماقي

وشهدت حفلة حماقي ضمن فعاليات موسم الرياض 2021 أمس تفاعلًا كبيرًا من قبل عشاق الأغنيات العربية، مما أضفى على الفعالية ألوانًا من البهجة والسرور، انعكست على الزوار في المسرح الذي يتوسط منطقة المسارح في “بوليفارد رياض سيتي”.

وعبر الفنان محمد حماقي عن محبته وامتنانه لجميع الحضور الذين شرّفوه بالتفاعل خلال ساعات الحفل، مؤكدًا أن غناءه على مسرح أبوبكر سالم يعد تكريمًا له، ومشيرًا في الوقت نفسه إلى أن المملكة العربية السعودية تعد وطنه، وكذلك الجمهور السعودي، والجمهور المتنوع لموسم الرياض 2021، جميعهم يمثلون حافزًا على الأداء الفني الجيد، ويمثلون دورًا مهمًا في الارتقاء بقدرات الفنانين وإبداعاتهم.

دعم زينة عماد

وفي لفتة منه إلى دعم المواهب الشابة، أكد الفنان حماقي دعمه الكامل للموهبة الشابة “زينة عماد”، مبينًا أنه سيكون أول الحاضرين في حفلة غنائية لها، ومشيدًا في اللحظة نفسها بالدور الذي يؤديه موسم الرياض 2021 في إتاحة الفرصة للمواهب الشابة، وفتح المجال أمامهم لإبراز إمكاناتهم وقدراتهم أمام جمهور يساعد على الإبداع، ويعطي الدفعة اللازمة لانطلاق أي موهبة فنية جديدة.

وشكر الفنان حماقي حضور الحفلة، مقدمًا لهم التحية على التفاعل الذي صاحب الحفلة من بدايتها حتى النهاية، مؤكدًا أهمية دورهم، ومنحهم الحفلة طابعًا ترفيهيًّا فريدًا.