نجح بفضل الله فريق جراحي في مستشفى الملك فهد التخصصي بتبوك في زراعة جهاز الحث الكهربائي لمريض يعاني من سلس في الأمعاء لعدة سنوات.

ضعف أعصاب الحوض

وقد تبين بعد إجراء الفحوصات الطبية وجود ضعف في أعصاب الحوض وقد تم إجراء الاختبار المناسب ثم أجرى جراح القولون والمستقيم واضطرابات الحوض الدكتور سامي العصاري العملية حيث تم زراعة جهاز الحث لعصب الحوض، وتكلّلت العملية بالنجاح ولله الحمد.

جدوى جهاز الحث الكهربائي

الجدير بالذكر أن جهاز الحث يعتبر الأحدث في علاج سلس البراز والبول حيث تتراوح نسبة الشفاء ما بين 60 إلى 100% ما يؤدي إلى تخفيف معاناة المريض.