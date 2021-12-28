نفذت الفرق الرقابية التابعة لوزارة التجارة العديد من الحملات لضبط المخالفين والتأكد من تطبيق المنشآت التجارية للإجراءات الاحترازية.

لحماية المجتمع ورفع معدلات الامتثال..

قمنا بجولات رقابية في مختلف مناطق المملكة للتأكد من تطبيق المنشآت التجارية للإجراءات الاحترازية. نؤكد على المنشآت عدم التهاون في تطبيق الاجراءات حيث أن مسؤولية إدخال المخالفين تقع على عاتق المنشأة. pic.twitter.com/m7ung2HVzi — وزارة التجارة (@MCgovSA) December 28, 2021

جولات رقابية:

وأكدت التجارة، عبر حسابها الرسمي بموقع تويتر، مساء اليوم الثلاثاء، أن تلك الحملات تهدف إلى حماية المجتمع ورفع معدلات الامتثال، حيث أكدت أنها قامت بجولات رقابية في مختلف مناطق المملكة للتأكد من تطبيق المنشآت التجارية للإجراءات الاحترازية.

تشديد هام:

وشددت الوزارة على المنشآت عدم التهاون في تطبيق الإجراءات حيث إن مسؤولية إدخال المخالفين تقع على عاتق المنشأة.