توقع بنك جي بي مورغان JPMorgan الأمريكي ارتفاع أسعار النفط رغم المتحورات إلى أرقام قياسية.

وقدر البنك أن أسعار برنت قد تصل إلى 150 دولارًا للبرميل في عام 2023، حيث تتحكم أوبك+ في العرض وتدافع عن أسعار النفط.

تأثير ضئيل:

وبحسب التقييم الجديد فإن هذا يعني أن إطلاق إدارة بايدن لاحتياطيات النفط الإستراتيجية سيكون له تأثير ضئيل على السعر الأساسي للنفط، وفقًا لرد الفعل الأولي لسعر النفط الأسبوع الماضي بعد أن أغرقت الحكومة السوق بـ50 مليون برميل.

عرض وطلب:

وبحسب موقع “بيزنيس إنسايدر” فإن المحرك الرئيسي وراء أسعار النفط هو العرض والطلب، بالرغم من أن متغير Omicron COVID-19 أثر على أسعار النفط يوم الجمعة.

ويخشى المستثمرون أن تؤدي عمليات الإغلاق المحتملة في البلاد إلى تقليل السفر، وبالتالي انخفاض الطلب على النفط. واعتبر جي بي مورغان JPMorgan أن حركة الأسعار الحالية بمثابة رد فعل مبالغ فيه.